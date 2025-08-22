Two major Bitcoin whales switched to ETH within two days, and 7 wallets still hold about $9.55 billion in BTC

PANews reported on August 22nd that according to Spot On Chain monitoring, two OG whales holding large amounts of Bitcoin have made significant asset adjustments in the past two days, shifting their investment focus to Ethereum:
- 4,621.9 Bitcoins were sold through three wallets, valued at approximately $523.5 million;
- Purchased and stored 82,398 Ethereum, valued at approximately $353.65 million;
- A total of 135,265 ETH long positions were opened on the Hyperliquid platform, valued at approximately $583.7 million, with liquidation prices ranging from $3,487.4 to $3,612.
- There are currently 84,645 bitcoins still held, with a total value of approximately US$9.55 billion, distributed across 7 wallets.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.