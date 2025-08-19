Two Prime and Figment partner to provide institutional users with staking services for over 40 crypto assets including ETH and HYPE

PANews reported on August 19 that investment advisory firm Two Prime announced a strategic partnership with Figment, aiming to provide institutional clients with staking reward opportunities for Bitcoin and more than 40 digital asset protocols.
Two Prime clients can access staking services for protocols including Ethereum, Solana, and Avalanche through the Figment platform, while Figment clients can leverage Two Prime's customized Bitcoin yield strategies. The two companies are committed to providing transparent and secure solutions to support institutional demand for yield generation in digital assets.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.