Two whales bought a large amount of HYPE in HyperLiquid

PANews reported on September 8th that, according to Onchain Lens , qianbaidu.eth injected $2.05 million in USDC into HyperLiquid to purchase HYPE . The platform currently holds 213,636 HYPE tokens , with a total purchase amount of $10 million and an average price of $46.85. Separately, address 0x746 deposited $2 million in USDC and purchased 42,449 HYPE tokens at a price of $47.35 each .

