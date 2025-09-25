U.S. Senate Banking Committee Releases List of Participants for Crypto Tax Hearing

PANews reported on September 25th that according to Eleanor Terrett , the U.S. Senate Banking Committee announced that it will hold a hearing on crypto taxation on October 1st. Witnesses include Jason Somensatto , Policy Director of Coin Center, Andrea S. Kramer , founding member of ASKramer Law, Lawrence Zlatkin, Vice President of Taxation at Coinbase , and Annette Nellen, Chair of the Digital Asset Taxation Working Group of the American Institute of Certified Public Accountants .
