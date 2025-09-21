The financial industry is gearing up for an unprecedented trial over a massive crypto fraud in London. With high-profile scams like FTX still fresh in memory, this case involves approximately $7 billion of Bitcoin and sets a precedent for the United Kingdom.Continue Reading:UK Faces Landmark Bitcoin Fraud TrialThe financial industry is gearing up for an unprecedented trial over a massive crypto fraud in London. With high-profile scams like FTX still fresh in memory, this case involves approximately $7 billion of Bitcoin and sets a precedent for the United Kingdom.Continue Reading:UK Faces Landmark Bitcoin Fraud Trial

UK Faces Landmark Bitcoin Fraud Trial

Par : Coinstats
2025/09/21 23:40
Wink
LIKE$0.007952-1.91%
The financial industry is gearing up for an unprecedented trial over a massive crypto fraud in London. With high-profile scams like FTX still fresh in memory, this case involves approximately $7 billion of Bitcoin and sets a precedent for the United Kingdom.
Continue Reading:UK Faces Landmark Bitcoin Fraud Trial
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

TLDR Ethereum focuses on quantum resistance to secure the blockchain’s future. Vitalik Buterin outlines Ethereum’s long-term development with security goals. Ethereum aims for improved transaction efficiency and layer-2 scalability. Ethereum maintains a strong market position with price stability above $4,000. Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum, has shared insights into the blockchain’s long-term development. During [...] The post Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance appeared first on CoinCentral.
Solayer
LAYER$0.519-1.53%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12208+0.67%
QUANTUM
QUANTUM$0.00317-7.03%
Partager
Coincentral2025/09/18 00:31
Partager
New Trump appointee Miran calls for half-point cut in only dissent as rest of Fed bands together

New Trump appointee Miran calls for half-point cut in only dissent as rest of Fed bands together

The post New Trump appointee Miran calls for half-point cut in only dissent as rest of Fed bands together appeared on BitcoinEthereumNews.com. Stephen Miran, chairman of the Council of Economic Advisers and US Federal Reserve governor nominee for US President Donald Trump, arrives for a Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee confirmation hearing in Washington, DC, US, on Thursday, Sept. 4, 2025. The Senate Banking Committee’s examination of Stephen Miran’s appointment will provide the first extended look at how prominent Republican senators balance their long-standing support of an independent central bank against loyalty to their party leader. Photographer: Daniel Heuer/Bloomberg via Getty Images Daniel Heuer | Bloomberg | Getty Images Newly-confirmed Federal Reserve Governor Stephen Miran dissented from the central bank’s decision to lower the federal funds rate by a quarter percentage point on Wednesday, choosing instead to call for a half-point cut. Miran, who was confirmed by the Senate to the Fed Board of Governors on Monday, was the sole dissenter in the Federal Open Market Committee’s statement. Governors Michelle Bowman and Christopher Waller, who had dissented at the Fed’s prior meeting in favor of a quarter-point move, were aligned with Fed Chair Jerome Powell and the others besides Miran this time. Miran was selected by Trump back in August to fill the seat that was vacated by former Governor Adriana Kugler after she suddenly announced her resignation without stating a reason for doing so. He has said that he will take an unpaid leave of absence as chair of the White House’s Council of Economic Advisors rather than fully resign from the position. Miran’s place on the board, which will last until Jan. 31, 2026 when Kugler’s term was due to end, has been viewed by critics as a threat from Trump to the Fed’s independence, as the president has nominated three of the seven members. Trump also said in August that he had fired Federal Reserve Board Governor…
Whiterock
WHITE$0.0003078-18.42%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.394-0.45%
Movement
MOVE$0.1281+0.23%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:26
Partager
Bitcoin at Crucial Pivot Point, Here's Why Fed Can Tilt Balance

Bitcoin at Crucial Pivot Point, Here's Why Fed Can Tilt Balance

Bitcoin volatility might peak as market awaits major FOMC rate cut decision
SphereX
HERE$0.00021-8.69%
Major
MAJOR$0.16292+2.36%
WHY
WHY$0.00000003313-9.20%
Partager
Coinstats2025/09/17 23:28
Partager

Actualités tendance

Plus

Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

New Trump appointee Miran calls for half-point cut in only dissent as rest of Fed bands together

Bitcoin at Crucial Pivot Point, Here's Why Fed Can Tilt Balance

Arthur Hayes Sells $5.1 Million in HYPE Tokens

Trump Ramps Up Pressure on Fed Dynamics