UNDP Announces Stellar and FLock.io Join SDG Blockchain Accelerator

PANews reported on August 19 that the United Nations Development Programme (UNDP) announced the expansion of its Sustainable Development Goals (SDG) Blockchain Accelerator, adding global partners Stellar Development Foundation (SDF) and FLock.io to join existing founding partners Blockchain for Good Alliance (BGA) and EMURGO Labs.
The program will launch its second round in September this year, aiming to promote the application of blockchain technology in global development priority areas such as climate finance, inclusive energy access, social security, healthcare and supply chain transparency.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.