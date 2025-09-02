Unlocking Future Revenue In Robotics With Advanced World Models

$100 Trillion Crypto Market in Sight? Massive Growth Forecasted

The post $100 Trillion Crypto Market in Sight? Massive Growth Forecasted appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Insights: Crypto market users could hit 4B by 2030 (1 in 8 people). Growth outpaces the internet’s early adoption curve. Crypto market cap may reach $100T by 2032. Critics dispute wallet counts, Pal defends metric. Real Vision CEO Raoul Pal believes cryptocurrency is set to grow even faster in the coming years. He predicted that adoption is already moving at an impressive pace. By 2030, he expects a major boom that could bring crypto into the mainstream. In a recent tweet, Raoul Pal pointed out that crypto is spreading twice as fast as the internet did in its early days. He used a time log scale that compared crypto users with internet users. He predicted the number of people using crypto could climb to 4 billion by 2030. His forecast is based on an exponential growth chart that extends today’s trend (nearly 1 billion users in 2025) into the future. The Real Vision CEO explained that if billions more people start using crypto, it will not only grow the community but also increase the overall value of the crypto market. According to Pal, this boom could grow the crypto market’s value from about $4 trillion today to as much as $100 trillion by 2032 to 2034. He says the two main forces that will drive this growth are the increasing adoption of crypto and the declining value of traditional fiat. Crypto Market Comparison: Faster Growth Than the Internet The comparison to the internet is a key part of Pal’s argument. Just as email, websites, and online businesses transformed communication and commerce, crypto and blockchain technology could reshape money, finance, and ownership. But Pal notes that crypto’s adoption curve is much steeper. Whereas the internet needed infrastructure like fiber optic cables and personal computers to spread, crypto only requires a…