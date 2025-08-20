US Bank SoFi Taps Bitcoin UMA for Global Money Transfers

SoFi Technologies is set to make history as the first US bank to integrate Bitcoin’s Lightning Network and Universal Money Address (UMA), enabling faster and cheaper cross-border payments. The move comes under a strategic partnership with Bitcoin infrastructure provider Lightspark, announced Tuesday. The digital bank aims to compete in the global remittance industry, valued at […]
