US CFTC Commissioner Kristin Johnson announced her upcoming departure, leaving the CFTC with only one commissioner

PANews reported on August 27th that, according to The Block, U.S. Commodity Futures Trading Commission Commissioner Kristin Johnson will officially resign next week, leaving the commission with only one leader. Johnson, who set September 3rd as her final day of office, had previously expressed her intention to leave, marking the latest in a wave of high-profile departures from the derivatives regulator. Johnson is one of four commissioners who have announced their intention to resign or have already departed since the beginning of the year. Since taking office, President Trump has worked to bring pro-cryptocurrency Republican leaders into his administration.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.