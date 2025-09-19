US Chief Justice asks Fed Governor Cook to respond to Trump

PANews reported on September 19th that Chief Justice John Roberts has given Federal Reserve Governor Tim Cook until September 25th to respond to President Trump's request for his immediate removal, but has not yet taken action on Trump's request. Cook has been performing his duties as a Federal Reserve Governor normally since late August, when Trump announced he would fire him for alleged mortgage fraud (an allegation Cook has denied). The Supreme Court is currently considering a request from the Trump administration to vacate a previous court ruling that found Trump's dismissal of Cook illegal and prohibited the Federal Reserve from carrying out the decision.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.