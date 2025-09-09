US Congress asks Treasury to develop Bitcoin strategic reserve custody plan

PANews reported on September 9th that Bitcoin Magazine has introduced HR 5166 in the U.S. Congress, which would require the Treasury Department to develop a custody and management plan for Bitcoin acquired by the federal government, including the Strategic Bitcoin Reserve. The bill, filed by Ohio Congressman Joyce on September 5, 2025 , addresses financial services and government appropriations for fiscal year 2026 .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.