US lawmakers urge SEC to enforce Trump's executive order to promote 401(k) investments in crypto assets

PANews reported on September 23rd that, according to CoinDesk , U.S. House Financial Services Committee Chair French Hill and Senior Representative Maxine Waters sent a letter to the SEC Chairman, expressing support for Executive Order 14330 , signed by President Trump on August 7th , directing the Department of Labor to collaborate with the SEC to review and revise regulations to promote the inclusion of 401(k) retirement savings in alternative assets such as Bitcoin. The letter also mentioned HR 3394 , a bill addressing investor accreditation.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.