US media: Scale AI opens its platform to the US Department of Defense with a $100 million contract

PANews reported on September 17th that data annotation company Scale AI will open its platform to the US Department of Defense through a contract capped at $100 million. This contract will enable the Department of Defense to access AI technology capabilities through Scale AI's end-to-end product and deploy them on top-secret networks. This means the company will provide the Department of Defense with its data engine (for processing DoD data) and its generative AI platform (for testing models). Scale AI also stated that its services will cover both secret and top-secret networks.

