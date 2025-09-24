US SEC approves Grayscale Ethereum ETF to be included in the Common Listing Framework

PANews reported on September 24th that Crypto Briefing has approved the listing of Grayscale 's Ethereum Trust and Mini Trust under NYSE Arca's new general Rule 8.201-E . This change allows related ETFs to be listed and traded without separate SEC approval, aiming to streamline the process and enhance market competitiveness. Grayscale may accelerate the ETFization of other funds. Other issuers are also expected to use this framework to list ETFs such as XRP and Solana .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.