USDC Circulation Shifts $2 Billion in a Week

Circle’s USDC stablecoin saw its supply grow by $2 billion in just one week, raising total circulation to 72.5 billion coins. This sharp increase comes from strong minting activity and reflects rising demand and active use across crypto markets. With all USDC backed by $72.6 billion in reserves, Circle continues to show strength and trust in stablecoin markets. The fast-paced growth highlights USDC’s key role in modern digital finance.

