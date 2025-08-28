A major leap in global finance is underway as USDC settlement integrates into banking infrastructure, unlocking faster, cheaper international payments without disrupting existing fiat systems. Circle and Finastra Forge Alliance to Bring USDC Settlement to Banks Worldwide Circle Internet Group Inc. (NYSE: CRCL) announced on Aug. 27, 2025, a strategic partnership with financial software provider […]
Source: https://news.bitcoin.com/usdc-gains-ground-in-banking-as-circle-teams-up-with-finastra-for-global-transfers/