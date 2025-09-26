USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Circle, uitgever van USDC, onderzoekt mogelijkheden om transacties omkeerbaar te maken bij fraude en hacks. Dat idee druist in tegen een van de fundamentele principes van crypto: dat transacties definitief en onherroepelijk zijn. Toch ziet Circle dit als een noodzakelijke stap om aansluiting te vinden bij het traditionele financiële systeem. Balans tussen finaliteit en flexibiliteit Circle president Heath Tarbert vertelde aan de Financial Times dat er gewerkt wordt aan mechanismen waarbij transacties in bepaalde gevallen kunnen worden teruggedraaid, zonder snelheid en afwikkelingszekerheid te verliezen. “We denken na over de mogelijkheid om transacties omkeerbaar te maken. Maar tegelijkertijd willen we afwikkelingsfinaliteit behouden. Er zit dus een spanning tussen het onmiddellijk kunnen overboeken en het feit dat het onherroepelijk moet zijn.” Voorstanders vinden dat omkeerbaarheid slachtoffers van fraude kan beschermen en dat dit het vertrouwen van institutionele partijen vergroot. Critici zien het als een ondermijning van de decentrale gedachte. Geen enkele partij zou de macht moeten hebben om transacties eenzijdig terug te draaien. Praktijkvoorbeelden en precedent Het idee van ingrijpen bij hacks is niet nieuw. In mei werd de DEX Cetus getroffen door een hack van ruim $220 miljoen. Validators op het Sui netwerk bevroren destijds $162 miljoen, die later via een executive decision werd teruggegeven aan Cetus. Deze ingreep leidde tot felle discussie. Circle lijkt nu te onderzoeken of een vergelijkbaar mechanisme structureel ingebouwd kan worden in stablecoin transacties. Daarmee schuift het bedrijf dichter richting traditionele financiële praktijken, waar terugboekingen en chargebacks gebruikelijk zijn. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Volgens Tarbert kan de blockchainsector leren van bestaande financiële infrastructuur. Hij zegt dat sommige developers pleiten voor beperkte omkeerbaarheid bij fraude, mits alle betrokken partijen akkoord zijn. Circle zet ondertussen breder in op de institutionele markt. In augustus kondigde het bedrijf Arc aan: een eigen L2 bovenop Ethereum, waarbij USDC de native token vormt. Arc moet dienen als infrastructuur voor betalingen, valutahandel en kapitaalmarkten. Het testnet wordt dit najaar verwacht en de volledige uitrol staat gepland voor eind 2025. https://twitter.com/FireblocksHQ/status/1956005573411135737 De positie van USDC Met een market cap van $74 miljard is USDC de tweede stablecoin ter wereld, na Tether's USDT. Eerder dit jaar ging Circle succesvol naar de beurs. Het idee om transacties terugdraaibaar te maken kan institutionele partijen aanspreken, maar plaatst Circle frontaal in de discussie over de toekomst van crypto. USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken

2025/09/26 12:31
Het bericht USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

