Users report glitches in various Telegram features

PANews reported on September 12th that according to Downdetector , Telegram has recently experienced a large number of user reports of issues, including website inaccessibility, app crashes, server connection errors, and message delivery failures. Some users reported persistent issues with login verification, real-time translation, and multimedia downloads, which have persisted for several days. Downdetector data shows that website-related issues account for 68% , app issues for 20% , and server connection problems for 11% . Telegram has not yet released any updates on the progress of any fixes.

