UXLINK Completes Smart Contract Security Audit and Announces Token Migration Plan

PANews reported on September 24th that UXLINK announced that its new smart contract has passed a security audit and will be deployed on the Ethereum mainnet. The new smart contract removes the original burn function while retaining cross-chain features through cross-chain partnerships. The token ticker symbol " UXLINK " remains unchanged, and relevant contract details and migration plans have been submitted to CEX partners. Officials have frozen a large number of addresses implicated in the hack and are collaborating with law enforcement and third parties to recover the assets. All community losses will be handled transparently and used for community compensation and development.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.