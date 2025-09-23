UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90%

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord UXLink, een AI platform, zag haar cryptotoken met meer dan 90% dalen. Dit kwam nadat een hacker miljarden tokens heeft gecreeërd zonder toestemming. Toch heeft dit verhaal een bijzondere twist, aangezien de hacker gephisht werd tijdens de aanval. Maar wat is er precies gebeurd? En wat betekent het voor de toekomst van UXLink? UXLink gehackt UXLink, een door AI-gestuurd Web3 social platform en infrastructuur, is gehackt. In een bericht op X deelde het project dat hun wallet was gehackt: Urgent Security Notice We have identified a security breach involving our multi-signature wallet, resulting in a significant amount of cryptocurrency being illicitly transferred to both CEXs and DEXs. Our team is working around the clock with both internal and external security… — UXLINK (@UXLINKofficial) September 22, 2025 Hierin meldde het bedrijf dat een grote hoeveelheid crypto zonder toestemming werd overgemaakt naar gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges. Ze zeggen contact opgenomen te hebben met de exchanges om verdachte stortingen te bevriezen. Ook is het incident gemeld bij de politie. Later deelde UXLink een update dat een deel van de tokens met behulp van de exchanges is bevroren. Maar wat is er precies gebeurd? De hacker die in de wallet van UXLink is gekomen, heeft ongeautoriseerd tokens gemint. Blockchainbeveiligingsbedrijf PeckShield liet weten dat de hacker oorspronkelijk 1 miljard tokens had aangemaakt. Ook waarschuwde het bedrijf gebruikers om geen interactie met de tokens te hebben. Na de eerste mint heeft de hacker nogmaals 1 miljard UXLINK gemint. Deze mints waren het begin van een grote mint. Analisten schatten dat de hacker ongeveer 10 biljoen tokens had aangemaakt. Toch heeft de hacker slechts 16 Ethereum (ETH), ter waarde van $67.000 weten te bemachtigen. Wel zijn de totale verliezen door Hacken geschat op $30 miljoen. Hacker geraakt door phishing aanval Wat bijzonder aan dit verhaal is, is dat de aanvaller tijdens het minten van de tokens meer dan 500 miljard UXLINK tokens kwijtraakte door phishing. Dit betekent dat de hacker tijdens de hack in een scam is getrapt, wat hem enorm veel tokens heeft gekost. Lookonchain deelde dit op X: Interestingly, the hacker who attacked $UXLINK was targeted by a phishing attack and lost 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025 Lees meer over de gevaren van crypto! Wat betekent het voor UXLINK? Voor de token van UXLINK heeft het grote gevolgen gehad. Volgens gegevens van CoinGecko is de coin met ruim 90% gedaald door de hack. Inmiddels is de token herstel aan het inzetten. Daarbij zien we dat de token nu een daling van 54,6% ziet in de afgelopen 24 uur. Bij goed nieuws kunnen we nog verder herstel zien. Lookonchain deelde dit op X: Interestingly, the hacker who attacked $UXLINK was targeted by a phishing attack and lost 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025 Lees meer over de gevaren van crypto! Wat betekent het voor UXLINK? Voor de token van UXLINK heeft het grote gevolgen gehad. Volgens gegevens van CoinGecko is de coin met ruim 90% gedaald door de hack. Inmiddels is de token herstel aan het inzetten. Daarbij zien we dat de token nu een daling van 54,6% ziet in de afgelopen 24 uur. Bij goed nieuws kunnen we nog verder herstel zien. Het bericht UXLink hacker wordt gephisht tijdens hack: UXLINK token crasht 90% is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.