Vandaag zou alles kunnen veranderen voor Bitcoin

De financiële markten wachten gespannen op de speech van Jerome Powell tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole, Wyoming. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat hij als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank een toespraak houdt op dit prestigieuze podium. Voor beleggers is het niet alleen een moment van afscheid, maar vooral een kans om signalen te krijgen over de toekomst van het monetaire beleid en de impact daarvan op aandelen, obligaties en Bitcoin. WHY POWELL'S SPEECH TOMMOROW AT JACKSON HOLE 2025 COULD MOVE MARKETS ? The Jackson Hole Economic Symposium is a prestigious annual three-day conference hosted by the Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming. Powell Speech: Fed Chair Jerome Powell is… pic.twitter.com/bVj9WWlUfR — Bull Theory (@BullTheoryio) August 21, 2025 Het podium van Jackson Hole Jackson Hole staat bekend als de plek waar centrale bankiers, economen en beleidsmakers hun visie delen en soms baanbrekende veranderingen aankondigen. Eerdere toespraken van Powell lieten zien hoe groot de invloed van dit moment kan zijn. In 2021 stelde een gematigde toon de markten gerust en volgde een periode van groei, terwijl een jaar later een strenger geluid juist een stevige correctie veroorzaakte. Dit jaar zijn de verwachtingen groter dan ooit, omdat het waarschijnlijk Powells laatste optreden is in Jackson Hole. Daarmee staat niet alleen de vraag centraal of er in september een renteverlaging komt, maar ook of Powell zijn beleid en visie voor de komende jaren wil vastleggen als onderdeel van zijn nalatenschap. Jerome Powell will give his last Jackson Hole speech this Friday. While investors will listen for signals of a rate cut next month, Powell could lay out more overarching changes to the central bank’s dual mandate — and mark part of his legacy. https://t.co/hFy9VnD1ls — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2025 Rente en inflatie Binnen de Federal Reserve is er verdeeldheid. Sommige regionale voorzitters, zoals die van Cleveland en Kansas City, waarschuwen dat een renteverlaging te vroeg kan komen zolang de inflatie nog hardnekkig is. Anderen binnen het bestuur, waaronder enkele gouverneurs, pleiten juist voor versoepeling om de economie te ondersteunen. De markt zelf rekent met een kans van ruim zeventig procent op een verlaging van een kwart procentpunt. Toch blijft de onzekerheid groot. Powell kan de spanning deels wegnemen door zijn plannen duidelijk te maken, of juist nog meer vragen oproepen door vaag te blijven. Kans op renteverlaging in september. Bron: CME Group Mogelijke beleidswijziging Analisten verwachten dat Powell niet alleen over de rente zal praten, maar ook bredere lijnen kan uitzetten. Er wordt gespeculeerd dat hij de zogeheten gemiddelde inflatiedoelstelling, ingevoerd in 2020, officieel zal loslaten. Die doelstelling maakte het mogelijk om periodes van hogere inflatie toe te staan om eerdere lage inflatie te compenseren. Als deze koerswijziging wordt bevestigd, kan dit gevolgen hebben voor hoe markten inflatie en rente in de toekomst inschatten. Voor beleggers in zowel aandelen als crypto kan dit een belangrijk signaal zijn. Impact op Bitcoin Voor Bitcoin en andere digitale valuta kan de speech van Powell opnieuw een kantelpunt betekenen. In 2021 leidde een dovish toon tot wat sommigen een Bitcoin supercyclus noemden. Sommige analisten denken dat de omstandigheden dit jaar gunstig zijn voor een vergelijkbare opleving, mede doordat eerdere renteverlagingen al kapitaalstromen hebben aangewakkerd. Toch is niet iedereen optimistisch. Er zijn ook zorgen dat de combinatie van geopolitieke risico’s, tegenvallende economische cijfers en politieke druk in de Verenigde Staten beleggers juist terughoudend maakt. Dat kan de Bitcoin koers voorlopig onder druk houden. Op dit moment noteert Bitcoin rond de 113.000 dollar, na een daling door winstnemingen en macro-economische onzekerheid. Voor beleggers is de vraag of Powells woorden nieuw vertrouwen brengen en de koers weer hoger tillen, of dat voorzichtigheid de toon blijft zetten. Spannende balans De speech in Jackson Hole draait niet alleen om de rente van september. Het gaat ook om hoe Powell herinnerd zal worden: als de voorzitter die de markten stabiliteit gaf in onrustige tijden, of als degene die een koerswijziging te laat inzette. Voor de markten, van Wall Street tot Bitcoin, kan zijn laatste optreden richting geven voor de rest van het jaar.

