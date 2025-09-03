Venus Protocol initiates emergency vote to force liquidate attacker positions

Par : PANews
2025/09/03 00:11
PANews reported on September 3rd that Venus Protocol has been urgently suspended to protect assets due to a phishing attack. Officials are proposing a phased restoration: debt repayment and replenishment will be allowed within 5 hours, stolen funds will be recovered within 7 hours, a security review will be completed within 24 hours to prevent similar attacks, and the attacker's wallet will be forcibly liquidated. A full restoration date will be announced separately, and voting is open. Due to time constraints, users must take a snapshot and vote within 1 hour . If the vote passes, the above plan will be implemented immediately.

