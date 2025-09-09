Vietnam Approves Five-Year Crypto Trading Pilot Program

Vietnam has approved a five-year pilot for regulated crypto trading platforms to test market rules and consumer protections while shaping a long‑term framework. The program is expected to license multiple domestic exchanges, require Vietnamese oversight, and tighten standards on issuance, trading, and AML/KYC as authorities study impacts before full legalization. The move positions Vietnam to channel strong retail demand into a supervised market and could establish the country as a regional hub if the trial proves successful.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.