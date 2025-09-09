Vietnam Approves Five-Year Crypto Trading Pilot Program

Par : CoinPedia
2025/09/09 21:04
Movement
MOVE$0.1241+0.81%
Crypto News

The post Vietnam Approves Five-Year Crypto Trading Pilot Program appeared first on Coinpedia Fintech News

Vietnam has approved a five-year pilot for regulated crypto trading platforms to test market rules and consumer protections while shaping a long‑term framework. The program is expected to license multiple domestic exchanges, require Vietnamese oversight, and tighten standards on issuance, trading, and AML/KYC as authorities study impacts before full legalization. The move positions Vietnam to channel strong retail demand into a supervised market and could establish the country as a regional hub if the trial proves successful.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

PANews reported on June 19 that according to Decrypt, cryptocurrency prime broker FalconX is in initial contact with investment bank advisors and plans to submit an IPO application as early
Juneo Supernet
JUNE$0.0822-13.92%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06604-0.37%
Partager
PANews2025/06/19 08:26
Partager
Robinhood May Hit $160 On 100% Revenue Growth By 2026: Bernstein

Robinhood May Hit $160 On 100% Revenue Growth By 2026: Bernstein

Bernstein analysts raise Robinhood's price target to $160, foreseeing a 51.7% CAGR and 36% upside. Rapid market share expansion and wealth management potential drive growth.read more
Moonveil
MORE$0.10018+1.13%
MAY
MAY$0.04263+2.69%
Partager
Coinstats2025/09/09 21:27
Partager
CryptoQuant Analisti Açıkladı! “Bitcoin’de Boğa Devam Ediyor, Zirve Bu Ayda Görülecek!”

CryptoQuant Analisti Açıkladı! “Bitcoin’de Boğa Devam Ediyor, Zirve Bu Ayda Görülecek!”

Ağustos ayının ortalarında 124 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaşan Bitcoin, o zamandan bu yana bir düşüş eğiliminde bulunuyor. Bazı analistler bunun bir ayı piyasasının başlangıcına işaret edebileceğini belirtirken, bazıları ise boğa aşamasında yaşanan sağlıklı bir düzeltme olduğunu savunuyor. Bu konuda son güncel analiz CryptoQuant analisti Axel Adler’den geldi. Buna göre analist, ayı piyasasının […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
BRC20.COM
COM$0.016448-3.38%
Partager
Coinstats2025/09/09 21:19
Partager

Actualités tendance

Plus

FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

Robinhood May Hit $160 On 100% Revenue Growth By 2026: Bernstein

CryptoQuant Analisti Açıkladı! “Bitcoin’de Boğa Devam Ediyor, Zirve Bu Ayda Görülecek!”

a16z: The official X account was briefly hacked this morning and released false token information

US DOJ reports record $225 million seizure of funds related to crypto confidence scams