Vitalik Backs Base as Top Ethereum L2

At Korea Blockchain Week, Vitalik Buterin praised Base as a leading Ethereum Layer 2 solution, combining user-friendly centralized features with Ethereum’s strong decentralized security. He confirmed Base meets L2beat’s Stage 1 non-custodial standard, meaning it cannot seize or block user withdrawals. Ethereum’s smart contracts protect users’ funds, even if Base shuts down. Buterin also clarified that L2beat sets trusted security benchmarks, not just technical compliance, ensuring real protection for users.
