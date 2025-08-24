Vitalik Buterin’s nieuwe oplossing voor Ethereum neutraliteit

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Ethereum staat onder druk door centralisatie van block builders, wat de neutraliteit en censuurbestendigheid in gevaar brengt. Vitalik Buterin stelt een nieuw mechanisme voor, FOCIL, dat deze risico’s moet beperken en de decentralisatie van het netwerk versterken. Het risico van centralisatie voor Ethereum neutraliteit De neutraliteit van Ethereum komt in het geding doordat een klein aantal block builders steeds meer macht naar zich toetrekt. Deze centralisatie kan leiden tot censuur, waarbij bepaalde transacties bewust worden uitgesloten. Dat staat haaks op de oorspronkelijke visie van Ethereum als open en neutraal netwerk. Volgens Vitalik Buterin vormt dit risico een ernstige bedreiging voor de betrouwbaarheid van het ecosysteem. Buterin’s voorstel: Fork-Choice Enforced Inclusion Lists Om deze dreiging tegen te gaan, introduceert Buterin een mechanisme genaamd Fork-Choice Enforced Inclusion Lists (FOCIL). In dit model werken niet één, maar zeventien proposers samen om transacties in blocks op te nemen. Zestien auxiliary proposers dragen transacties aan, die verplicht in de uiteindelijke block moeten worden opgenomen. Dit verlaagt de kans op censuur en spreidt de macht over meer actoren. 2️⃣ What is FOCIL? Fork-Choice Enforced Inclusion Lists = fairness in block building. No single validator can block transactions. Everyone gets a say. ✨ #DeFi #Blockchain — Jamal Jimmy ⚡ (@jamaljimmyy) August 24, 2025 Voordelen van FOCIL voor censuurbestendigheid en decentralisatie Het FOCIL-voorstel kan meerdere voordelen opleveren voor Ethereum. Het garandeert dat transacties worden opgenomen, ook als een hoofdvalidator ze zou willen overslaan. Daarnaast maakt het model deelname eenvoudiger voor kleinere validators, omdat auxiliary proposers een lichtere taak hebben. Daarmee bevordert FOCIL decentralisatie en houdt het het netwerk neutraal en toegankelijk. Kritiek en juridische risico’s voor Ethereum validators Hoewel FOCIL kansen biedt, zijn er ook kritische geluiden. Een belangrijk punt van zorg is dat validators mogelijk verplicht worden om transacties vanuit gesanctioneerde adressen op te nemen. Vooral in de Verenigde Staten kan dit juridische gevolgen hebben, omdat het validators in conflict kan brengen met bestaande regelgeving. Dit spanningsveld tussen technologische innovatie en wetgeving vraagt om zorgvuldige afwegingen. The case against FOCIL (which I learned about today): ETH devs, I love you. You mean well. But when you create an EIP to solve the problem of “filtering out transactions with sanctioned addresses” and your solution is “to allow validators to impose constraints on builders by… pic.twitter.com/O2FfaGO5L9 — Ameen Soleimani (@ameensol) August 22, 2025 Ethereum neutraliteit op de proef gesteld Vitalik Buterin’s voorstel laat zien hoe belangrijk het is om Ethereum te beschermen tegen centralisatie en censuur. FOCIL kan een belangrijke upgrade zijn voor de toekomst van het netwerk, maar er blijft wel een kanttekening over de juridische haalbaarheid. Koop je ETH via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

