Vitalik: If the prediction market provides interest, it will drive transaction volume growth and a large number of hedging use cases will emerge

PANews reported on August 25 that regarding the debate over the pros and cons of prediction markets, Ethereum founder Vitalik said, "Most of the current mainstream prediction markets do not offer interest, which makes them very unattractive in terms of hedging, because participating in them means sacrificing a 4% annual interest rate on the US dollar. It is expected that once this problem is resolved and trading volume increases further, a large number of hedging use cases will emerge."

