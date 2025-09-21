Vitalik's new article: Low-risk DeFi is to Ethereum what search is to Google

PANews reported on September 21st that Ethereum co-founder Vitalik stated in a new article titled "Low-risk DeFi Can Be for Ethereum What Search Was for Google" that low-risk DeFi is to Ethereum what search was to Google. He believes that compared to Google's search and advertising, a focus on low-risk DeFi can better sustain Ethereum's ecosystem economically while maintaining consistency in culture and values. Low-risk DeFi is already supporting the Ethereum economy, making the world a better place even today, and creating synergies with the many experimental applications being built on Ethereum. This is a project everyone should be proud of.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.