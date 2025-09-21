Vitalik's new article: Low-risk DeFi is to Ethereum what search is to Google

PANews reported on September 21st that Ethereum co-founder Vitalik stated in a new article titled "Low-risk DeFi Can Be for Ethereum What Search Was for Google" that low-risk DeFi is to Ethereum what search was to Google. He believes that compared to Google's search and advertising, a focus on low-risk DeFi can better sustain Ethereum's ecosystem economically while maintaining consistency in culture and values. Low-risk DeFi is already supporting the Ethereum economy, making the world a better place even today, and creating synergies with the many experimental applications being built on Ethereum. This is a project everyone should be proud of. PANews reported on September 21st that Ethereum co-founder Vitalik stated in a new article titled "Low-risk DeFi Can Be for Ethereum What Search Was for Google" that low-risk DeFi is to Ethereum what search was to Google. He believes that compared to Google's search and advertising, a focus on low-risk DeFi can better sustain Ethereum's ecosystem economically while maintaining consistency in culture and values. Low-risk DeFi is already supporting the Ethereum economy, making the world a better place even today, and creating synergies with the many experimental applications being built on Ethereum. This is a project everyone should be proud of.