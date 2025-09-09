VS zet belangrijke eerste stap richting nationale Bitcoin reserve

Het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel ingediend dat het ministerie van Financiën verplicht om een rapport op te stellen over de oprichting van een strategische Bitcoin reserve. Het gaat om een plan dat eerder dit jaar al door president Donald Trump is aangekondigd. Het voorstel, ingediend door afgevaardigde David P. Joyce, schrijft voor dat het ministerie binnen negentig dagen na de goedkeuring van de wet met een uitgebreid rapport moet komen. Daarin moet duidelijk worden gemaakt hoe de reserve wordt bewaard, welke juridische basis er is, en welke maatregelen nodig zijn om de digitale activa te beschermen tegen cyberaanvallen. Rapport moet binnen 90 dagen beschikbaar zijn. Bron: Coingress.gov Joyce liet via X weten dat hij dankbaar is dat de begrotingscommissie zijn voorstel heeft omarmd. Volgens hem zorgt de wet ervoor dat de federale overheid “verantwoord omgaat met geld, nieuwe technologie benut en de nationale veiligheid centraal stelt”. I am incredibly proud to see @HouseAppropsGOP advance my FY26 Financial Services and General Government Appropriations Bill. This legislation ensures the federal government is fiscally responsible, leverages new technology, and is focused on national security. pic.twitter.com/W23xcfCYNB — Dave Joyce (@RepDaveJoyce) September 4, 2025 Opslag en juridische haken en ogen In het rapport moeten ook praktische zaken aan bod komen. Denk aan de vraag welke instellingen de digitale munten gaan beheren, hoe interdepartementale overdrachten van Bitcoin geregeld worden, en hoe de waarde van de reserve wordt weergegeven op de balans van de overheid. Daarnaast moet het ministerie ingaan op mogelijke obstakels en op de gevolgen voor het bestaande Forfeiture Fund, een fonds waarin inkomsten uit in beslag genomen goederen terechtkomen. De strategische reserve zou voor een belangrijk deel worden gevuld met Bitcoins die de Amerikaanse overheid eerder in beslag heeft genomen bij strafzaken. Minister van Financiën Scott Bessent zei eerder dat er gezocht wordt naar “budget neutrale manieren” om de reserve uit te breiden. Andere landen zetten ook stappen Niet alleen de Verenigde Staten denken na over een nationale Bitcoin reserve. In Centraal-Azië kondigde de president van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokajev, plannen aan voor een staatsfonds dat digitale activa moet gaan verzamelen. Dat fonds moet een buffer vormen binnen de nieuwe digitale financiële infrastructuur waar het land aan werkt. Ook in Zuidoost-Azië zijn er ontwikkelingen. Het parlement van de Filipijnen besprak in augustus het idee om een reserve van 10.000 Bitcoin op te bouwen. Daarmee zou het land de eerste in de regio zijn die Bitcoin opneemt in de nationale reserves. Het bekendste voorbeeld is El Salvador. Dat land voerde in 2021 Bitcoin in als wettig betaalmiddel en bouwde sindsdien een staatsreserve op. President Nayib Bukele presenteerde het project als een kans om het land minder afhankelijk te maken van de dollar en om internationale investeerders aan te trekken. Volgens gegevens van Bitbo bezitten overheden wereldwijd inmiddels meer dan 517.000 Bitcoin. Dat komt neer op ongeveer 2,5 procent van het totale aanbod. Beweging richting normalisering Het initiatief in de VS laat zien dat de gedachte om Bitcoin op te nemen in nationale reserves steeds serieuzer wordt genomen. Waar El Salvador aanvankelijk werd gezien als een buitenbeentje, overwegen nu steeds meer landen dezelfde stap. Mocht het voorstel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden aangenomen, dan volgt daarna de behandeling in de Senaat. Daarmee is nog niet gezegd dat de strategische Bitcoin reserve er daadwerkelijk komt, maar het zou wel een belangrijke stap zijn in de normalisering van Bitcoin als onderdeel van de financiële gereedschapskist van overheden.

