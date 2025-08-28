Waarom retail investeerders verliezen bij OTC token deals van insiders

Par : Coinstats
2025/08/28 04:01
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Retail investeerders verliezen vaak geld in de cryptomarkt omdat grote fondsen en marktmakers via private over-the-counter (OTC) deals tokens met forse korting inkopen. Een OTC token is zeker geen garantie voor succes. Deze insiders gebruiken slimme constructies om hun winst te garanderen, terwijl kleine beleggers achterblijven met het risico en de verkoopdruk. Veel crypto projecten zijn maar op één ding gericht: het rijk maken van de oprichters en vroege insiders. Dat is in veel industrieën zo, en zeker ook hier. Sommigen zeggen zelfs dat alles buiten Bitcoin een scam is. Hoe insiders winst garanderen met OTC token Institutionele beleggers zoals venture capital-fondsen en marktmakers krijgen vaak tot 30 procent korting bij private tokenverkopen. Deze deals hebben meestal een korte vestingperiode van drie tot vier maanden. Om hun risico af te dekken, zetten zij een shortpositie open in de futures-markt ter grootte van hun aankoop. Zo ontstaat vrijwel een risicovrije constructie: de korting garandeert winst, terwijl prijsschommelingen grotendeels worden geneutraliseerd door de short. Volgens Jelle Buth, medeoprichter van market maker Enflux, kunnen de rendementen hierdoor oplopen tot wel 60 tot 120 procent op jaarbasis. Voor retail investeerders is dit speelveld compleet anders. Zij kopen tokens op de open markt, zonder korting of voorkennis, en vangen de verkoopdruk zodra insiders hun gehedgde posities afbouwen of tokens vrijkomen. Gebrek aan transparantie benadeelt retail In de traditionele financiële wereld moeten bedrijven hun kapitaalrondes en voorwaarden openbaar maken via toezichthouders. In crypto ontbreekt die verplichting. Projecten melden vaak alleen dat ze een bepaald bedrag hebben opgehaald, maar niet dat dit met forse kortingen en korte vestingperiodes gepaard gaat. Volgens Douglas Colkitt, medeoprichter van blockchainproject Fogo, is dit een van de slechtst bewaarde geheimen in de sector. Retail investeerders handelen daardoor “blind” omdat ze niet weten hoeveel goedkope tokens binnenkort op de markt kunnen komen. Waarom OTC-deals aantrekkelijk blijven Voor projecten zijn OTC-deals een snelle manier om miljoenen op te halen zonder meteen de marktprijs onder druk te zetten. Voor fondsen en market makers zijn ze een efficiënte manier om voorspelbare rendementen te behalen, vaak veel aantrekkelijker dan langlopende investeringen in vroege startupfases. Daarom blijven OTC-structuren populair, ondanks de nadelige effecten voor kleine beleggers. Zolang insiders en projecten er baat bij hebben, blijft dit mechanisme bestaan. OTC token deals zijn er dus vooral om insiders rijk te maken. Het effect van vestingkalenders op de markt Een belangrijk signaal voor verborgen verkoopdruk zijn de zogeheten vestingkalenders. Dit zijn schema’s waarin staat wanneer tokens van vroege investeerders vrijkomen. Zodra een grote tranche beschikbaar komt, volgt vaak extra verkoopdruk. Retail investeerders die deze kalenders volgen, kunnen beter inschatten wanneer het risico op prijsdalingen toeneemt. Toch publiceren veel projecten deze schema’s niet volledig of moeilijk vindbaar, wat de ongelijkheid tussen insiders en de rest van de markt vergroot. On-chain data kan verborgen patronen onthullen Ondanks het gebrek aan transparantie zijn er manieren om OTC-activiteiten indirect te volgen. Analisten kijken bijvoorbeeld naar on-chain data zoals grote walletbewegingen vlak voor of na unlocks. Ook plotselinge stijgingen in shortposities op futuresmarkten kunnen wijzen op hedging door fondsen. Hoewel dit geen sluitend bewijs is, kan het retail investeerders helpen om beter voorbereid te zijn op onverwachte prijsbewegingen. De rol van crypto beurzen en marktmakers Beurzen spelen een belangrijke rol in dit spel. Zij bieden de futuresproducten waarmee insiders hun OTC-deals afdekken. Marktmakers, die vaak nauwe banden hebben met beurzen en projecten, profiteren dubbel: ze verdienen aan handelsvolumes én aan de kortingen uit private rondes. Dit vergroot de kloof met retail investeerders, die toegang hebben tot dezelfde markten maar niet tot dezelfde voorwaarden. Zijn er oplossingen voor retail investeerders tegen OTC token deals? Sommige platforms experimenteren inmiddels met het openstellen van OTC-deals voor retail beleggers. Daarmee krijgen ook kleinere investeerders toegang tot kortingen die traditioneel alleen voor insiders waren weggelegd. Toch waarschuwen experts dat dit de onderliggende problemen niet oplost: de asymmetrie blijft bestaan en de verkoopdruk verdwijnt niet. De belangrijkste les voor retail investeerders is daarom bewustzijn. Wie tokens koopt, moet beseffen dat er mogelijk een grote hoeveelheid goedkope allocaties klaarligt om op de markt te komen. Slimme strategieën houden rekening met dit verborgen risico.

Het bericht Waarom retail investeerders verliezen bij OTC token deals van insiders is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
