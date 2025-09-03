Wall Street-giganten omarmen Bitcoin en Ethereum

De Amerikaanse financiële markten zetten een grote stap richting integratie van cryptovaluta. De toezichthouders SEC en CFTC hebben in een gezamenlijke verklaring duidelijk gemaakt dat grote beurzen als de New York Stock Exchange en Nasdaq spot handel in Bitcoin en Ethereum mogen aanbieden. In het kort SEC en CFTC publiceren zeldzame gezamenlijke verklaring NYSE, Nasdaq, CBOE en CME mogen spot Bitcoin en Ethereum aanbieden Regulators benadrukken innovatie, keuzevrijheid en concurrentie Analisten zien doorbraak voor liquiditeit en institutionele adoptie Verenigde Staten willen leidende positie behouden in cryptohandel Zeldzame eensgezindheid De Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission gaven in een gezamenlijke verklaring aan dat geregistreerde beurzen voortaan spot handel in bepaalde digitale activa mogen faciliteren. Het gaat daarbij onder meer om Bitcoin en Ethereum. The NYSE, Nasdaq, CBOE, CME, etc, will soon have spot trading for BTC, ETH, and more. https://t.co/qZo3YsYDQA — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) September 2, 2025 De stap past in het bredere Project Crypto van de SEC en de Crypto Sprint van de CFTC, twee initiatieven die meer duidelijkheid en consistentie in de regelgeving moeten brengen. SEC-voorzitter Paul Atkins benadrukte dat marktpartijen de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen waar zij crypto verhandelen. "Vandaag zetten we een grote stap om innovatie weer terug naar de Verenigde Staten te brengen," aldus Atkins. Breuk met verleden Caroline Pham, waarnemend voorzitter van de CFTC, wees op het verschil met het beleid onder de vorige regering. "Toen gaven onze instanties tegenstrijdige signalen en was de boodschap duidelijk: innovatie was niet welkom. Dat hoofdstuk is voorbij." De gezamenlijke verklaring wordt door marktkenners gezien als een keerpunt. Voor het eerst trekken de twee belangrijkste Amerikaanse toezichthouders op in eenzelfde lijn, waarmee onzekerheid over regelgeving grotendeels wordt weggenomen. NEW: In a rare show of unity, SEC & CFTC staff just issued a joint statement clarifying that SEC and CFTC-registered exchanges are not prohibited from facilitating the trading of certain spot crypto asset products. SEC Chair Paul Atkins said: "Market participants should have… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 2, 2025 Integratie met traditionele markten Als de plannen worden doorgezet, zullen Bitcoin en Ethereum binnenkort verhandeld worden op dezelfde platforms waar ook blue chip aandelen en traditionele futurescontracten staan genoteerd. Voor institutionele beleggers betekent dit een forse verlaging van de drempel om in digitale activa te stappen. De verwachting is dat dit de liquiditeit in de markt aanzienlijk vergroot en dat de handel professioneler en transparanter wordt. Analisten wijzen erop dat dit een belangrijk signaal is richting de rest van de wereld. Terwijl Europa en Azië al stappen zetten met duidelijke kaders voor crypto handel, laat de VS nu zien dat het niet achter wil blijven. Strategische timing De timing van het besluit is opmerkelijk. Wereldwijd woedt een strijd om de koppositie in digitale financiële technologie. Met dit besluit willen de Amerikaanse toezichthouders duidelijk maken dat de VS een leidende rol ambiëren. Volgens analisten vormt het groen licht voor spot handel op Wall Street een katalysator voor verdere integratie van crypto en traditionele kapitaalmarkten. "Dit zou weleens het moment kunnen zijn waarop crypto definitief de stap maakt naar de mainstream," aldus marktvolgers.

Het bericht Wall Street-giganten omarmen Bitcoin en Ethereum is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.