Walrus launches WAL's liquid staking token WAL LST

PANews reported on September 13th that Walrus, the protocol developed by Sui developer Mysten Labs, has officially launched WAL LST, a liquid staking token for WAL. The token is now available on WalrusLST and Haedal. Users can use WAL LST to redeem or lend tokens, provide liquidity, and enjoy flexible exits. Scallop is the first protocol to support WAL LST as collateral for lending. Users can earn rewards by staking WAL while using LST as collateral to borrow more assets.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.