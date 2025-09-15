Watch Out: 29 Altcoins Have Massive Token Unlocks Coming Up Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

The cryptocurrency market has seen a partial recovery in the past week, with Bitcoin trading 4.1% higher than last week.
On the altcoin front, Ethereum showed an impressive performance with a 7.7% gain. Furthermore, numerous altcoins will see significant token unlocks this coming week. Here’s the token unlock calendar we’ve prepared specifically for you at Bitcoinsistemi.com.
(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)
NuCypher (NU)
Market Value: $75.50 million
Amount of Tokens to Unlock: $10.96 million (14.51% of market capitalization)
Date: September 15, 2025, 03:00
WalletConnect Token (WCT)
Market Value: $57.22 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.23 million (2.16% of market capitalization)
Date: September 15, 2025, 03:00
StarkNet (STRK)
Market Value: $539.81 million
Amount of Tokens to Unlock: $16.94 million (3.15% of market capitalization)
Date: September 15, 2025, 15:00
Cyber (CYBER)
Market Value: $93.47 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.39 million (1.49% of market capitalization)
Date: September 15, 2025, 18:00
Arbitrum (ARB)
Market Value: $2.73 billion
Amount of Tokens to Unlock: $48.27 million (1.77% of market capitalization)
Date: September 16, 2025, 03:00
Zebec Network (ZBCN)
Market Value: $356.97 million
Amount of Tokens to Unlock: $8.67 million (2.43% of market capitalization)
Date: September 16, 2025, 03:00
valve (VALVE)
Market Value: $130.80 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.41 million (4.14% of market capitalization)
Date: September 16, 2025, 03:00
GoPlus (GPS)
Market Value: $41.34 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.39 million (5.80% of market value)
Date: September 16, 2025, 03:00
LimeWire (LMWR)
Market Value: $33.30 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.53 million (4.58% of market value)
Date: September 16, 2025, 03:00
Velo (VELO)
Market Value: $272.59 million
Amount of Tokens to Unlock: $49.34 million (18.11% of market capitalization)
Date: September 17, 2025, 03:00
Caldera (ERA)
Market Value: $114.21 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.54 million (4.86% of market capitalization)
Date: September 17, 2025, 03:00
Solv Protocol (SOLV)
Market Value: $61.81 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.67 million (2.71% of market capitalization)
Date: September 17, 2025, 03:00
Oxygen (OXY)
Market Value: $843,000
Amount of Tokens to Unlock: $3.04 million (360.47% of market value)
Date: September 17, 2025, 03:00
ApeCoin (APE)
Market Value: $454.23 million
Amount of Tokens to Unlock: $9.28 million (2.04% of market capitalization)
Date: September 17, 2025, 09:00
ZKsync (ZK)
Market Value: $434.70 million
Amount of Tokens to Unlock: $10.37 million (2.39% of market capitalization)
Date: September 17, 2025, 1:00 PM
Ancient8 (A8)
Market Value: $37.77 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.74 million (7.27% of market value)
Date: September 17, 2025, 15:00
Fusionist (ACE)
Market Value: $50.33 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.03 million (4.02% of market value)
Date: September 18, 2025, 03:00
Merlin Chain (MERL)
Market Value: $146.94 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.36 million (3.64% of market capitalization)
Date: September 19, 2025, 03:00
Polyhedra Network (ZKJ)
Market Value: $72.77 million
Token Amount to Unlock: $3.15 million (4.37% of market value)
Date: September 19, 2025, 03:00
Pixels (PIXEL)
Market Value: $99.96 million
Amount of Tokens to Unlock: $3.04 million (3.04% of market capitalization)
Date: September 19, 2025, 1:00 PM
Kaito (KAITO)
Market Value: $286.29 million
Amount of Tokens to Unlock: $9.89 million (3.46% of market capitalization)
Date: September 20, 2025, 03:00
Sapien (SAPIEN)
Market Value: $82.00 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.51 million (3.03% of market value)
Date: September 20, 2025, 03:00
Orbiter Finance (OBT)
Market Value: $29.47 million
Token Amount to Unlock: $1.09 million (3.69% of market value)
Date: September 20, 2025, 03:00
Catizen (CATI)
Market Value: $27.68 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.23 million (4.44% of market value)
Date: September 20, 2025, 03:00
Lista DAO (LISTA)
Market Value: $56.57 million
Amount of Tokens to Unlock: $9.47 million (16.75% of market value)
Date: September 20, 2025, 15:00
LayerZero (ZRO)
Market Value: $222.31 million
Amount of Tokens to Unlock: $49.24 million (22.20% of market capitalization)
Date: September 20, 2025, 18:00
Plume (PLUME)
Market Value: $379.28 million
Amount of Tokens to Unlock: $31.00 million (8.17% of market capitalization)
Date: September 21, 2025, 03:00
Aria.AI (ARIA)
Market Value: $28.80 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.60 million (19.41% of market value)
Date: September 21, 2025, 03:00
Trusta.AI (TA)
Market Value: $20.05 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.04 million (5.21% of market value)
Date: September 21, 2025, 03:00
*This is not investment advice.
