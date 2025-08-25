Watch Out: Massive Token Unlocks Coming Up in 26 Altcoins Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

While the cryptocurrency market witnessed a decline in Bitcoin last week, Ethereum reached a new all-time high.

Whether ETH will break the $5,000 level in the new week will be closely watched. Furthermore, cryptocurrency followers will also be watching for a large number of token unlocks across numerous altcoins.

Here is the weekly token unlock calendar we have prepared specially for you as Bitcoinsistemi.com.

(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)

Venom (VENOM)

Market Value: $319.89 million

Token Amount to be Unlocked: $8.67 million (2.71% of market capitalization)

Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00

Humanity (H)

Market Value: $59.70 million

Token Amount to be Unlocked: $2.92 million (4.90% of market value)

Lock Opening Date: 25.08.2025 – 03:00

GateToken (GT)

Market Value: $2.19 billion

Token Amount to be Opened: $119.05 million (5.42% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Euler (EUL)

Market Value: $205.17 million

Token Amount to be Unlocked: $1.31 million (0.63% of market capitalization)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Amnis Finance (AMI)

Market Value: $4.44 million

Token Amount to be Unlocked: $1.38 million (31.07% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 03:00

Sahara AI (SAHARA)

Market Value: $182.23 million

Token Amount to be Unlocked: $8.03 million (4.40% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00

Huma Finance (HUMA)

Market Value: $47.32 million

Token Amount to be Unlocked: $14.68 million (30.93% of market value)

Lock Opening Date: 26.08.2025 – 15:00

Moonveil (MORE)

Market Value: $18.31 million

Token Amount to be Unlocked: $1.42 million (7.75% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Blum (BLUM)

Market Value: $8.87 million

Token Amount to be Unlocked: $1.88 million (21.29% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Funtico (TICO)

Market Value: $7.11 million

Token Amount to be Unlocked: $1.78 million (25.03% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 03:00

Axelar (AXL)

Market Value: $336.54 million

Token Amount to be Unlocked: $4.10 million (1.22% of market capitalization)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 08:00

Resolv Labs (RESOLV)

Market Value: $45.96 million

Token Amount to be Unlocked: $2.93 million (6.36% of market value)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 15:00

Yield Guild Games (YGG)

Market Value: $103.02 million

Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (1.32% of market capitalization)

Lock Opening Date: 27.08.2025 – 17:00

Grass (GRASS)

Market Value: $247.08 million

Token Amount to be Unlocked: $3.03 million (1.22% of market capitalization)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Clearpool (CPOOL)

Market Value: $158.01 million

Token Amount to be Unlocked: $1.36 million (0.86% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Sign (SIGN)

Market Value: $87.47 million

Token Amount to be Unlocked: $3.59 million (4.10% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Maverick Protocol (MAV)

Market Value: $41.63 million

Token Amount to be Unlocked: $1.05 million (2.52% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 03:00

Sophon (SOPH)

Market Value: $68.50 million

Token Amount to be Opened: $10.11 million (14.73% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 15:00

Open Campus (EDU)

Market Value: $59.43 million

Token Amount to be Unlocked: $3.08 million (5.16% of market value)

Lock Opening Date: 28.08.2025 – 18:00

Ika (IKA)

Market Value: $100.98 million

Token Amount to be Unlocked: $2.84 million (2.80% of market value)

Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00

Treehouse (TREE)

Market Value: $50.46 million

Token Amount to be Unlocked: $3.12 million (6.17% of market value)

Lock Opening Date: 29.08.2025 – 03:00

Kamino (KMNO)

Market Value: $162.14 million

Token Amount to be Unlocked: $14.17 million (8.73% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

Echelon Prime (PRIME)

Market Value: $128.95 million

Token Amount to be Unlocked: $2.19 million (1.70% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

GUNZ (GUN)

Market Value: $28.20 million

Token Amount to be Unlocked: $2.09 million (7.41% of market value)

Lock Opening Date: 30.08.2025 – 03:00

Optimism (OP)

Market Value: $1.42 billion

Token Amount to be Unlocked: $26.13 million (1.84% of market capitalization)

Lock Opening Date: 31.08.2025 – 03:00

AltLayer (ALT)

Market Value: $147.85 million

Token Amount to be Unlocked: $8.92 million (6.02% of market value)

Lock Opening Date: 31.08.2025 – 09:00

*This is not investment advice.

