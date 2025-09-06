We Just Witnessed The Largest Bitcoin Whale Selloff Since 2022

Bitcoin is under pressure today, holding near the $110,000 mark, as new on-chain data reveals one of the largest whale distribution events in years. According to analyst @caueconomy on CryptoQuant, large holders with 1,000–10,000 BTC have cut down their reserves by more than 100,000 BTC over the past 30 days. Whale Distribution Hits Hard The

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.