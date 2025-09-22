Werkvisum Verenigde Staten wordt $100.000 voor nieuwkomers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Verenigde Staten voeren een eenmalige bijdrage van $100.000 in voor nieuwe H1B-visumaanvragen. Voor buitenlandse crypto-ontwikkelaars is dat een flinke klap, die de innovatiekracht van de Amerikaanse blockchainsector flink kan aantasten. Wat verandert er aan het Amerikaanse werkvisumbeleid? De Amerikaanse overheid voert een ingrijpende hervorming van het H1B-visumbeleid door. De aanvraagkosten voor nieuwe visums schieten omhoog van zo’n $1.500 naar een eenmalige bijdrage van maar liefst $100.000. Let wel: dit geldt alleen voor eerste aanvragen; verlengingen blijven buiten schot. De gedachte erachter? Meer kansen voor binnenlands talent. Tegelijkertijd wordt er een alternatief gepresenteerd. Wie zich permanent wil vestigen in de VS, kan kiezen voor een ‘gold card’, mits je een miljoen dollar meebrengt. President Trump has increased the HB1 visa fee to $100,000, which will affect India the most. pic.twitter.com/DSDVvtkeEv — Muhammad Sheikh (@s4iqbal) September 21, 2025 Hoe crypto-bedrijven geraakt worden door de nieuwe regels In de Web3-wereld van de Verenigde Staten speelt internationaal talent een sleutelrol. Ontwikkelaars uit landen als India, China en Oost-Europa vormen het hart van veel Amerikaanse cryptobedrijven. Bedrijven als Coinbase en Consensys zijn stevig afhankelijk van het H1B-visum om dat talent binnen te halen. Door de kostenstijging wordt het voor veel bedrijven ineens een stuk lastiger om buitenlands talent binnen te halen. Vooral kleinere startups, die toch al werken met krappe budgetten, voelen de pijn. Waar andere landen versoepelen om Web3-talent aan te trekken, zet de VS de poort op een kier. Reacties en verschuivingen in de crypto-industrie In de sector groeit de bezorgdheid. Sommige bedrijven onderzoeken of ze hun personeelsbeleid moeten aanpassen: remote werken krijgt hernieuwde aandacht, terwijl anderen uitwijken naar buitenlandse vestigingen zoals Toronto of Lissabon. Voor grote partijen zijn de nieuwe kosten misschien nog te behappen, maar voor kleine blockchainbedrijven en DAOs vormen ze een stevige drempel. Het risico bestaat dat Amerika terrein verliest aan landen die wél inzetten op beter toegankelijk talent. Microsoft advisory for HB1 visa Here key notes: ———- New US travel restriction for #H1B holders: From Sept 21, 2025, re-entry allowed only with $100,000 extra payment on petition. ⚠️ If you’re in the U.S. → Stay. ⚠️ If you’re outside → Return before deadline.… pic.twitter.com/v8iZvZsNIr — TWIST✍ (@itsMGAzam) September 20, 2025 Crypto-talent onder druk: tijd voor nieuw beleid? De recente visumaanpassing laat haarscherp zien hoe afhankelijk de crypto-industrie is van internationale kenniswerkers. In een sector die draait om samenwerking zonder grenzen, kunnen visumregels het verschil maken tussen succes en stilstand. Als de VS haar rol als innovatieleider wil behouden, zal het migratiebeleid beter moeten aansluiten op de realiteit van een geglobaliseerde techsector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Werkvisum Verenigde Staten wordt $100.000 voor nieuwkomers is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Verenigde Staten voeren een eenmalige bijdrage van $100.000 in voor nieuwe H1B-visumaanvragen. Voor buitenlandse crypto-ontwikkelaars is dat een flinke klap, die de innovatiekracht van de Amerikaanse blockchainsector flink kan aantasten. Wat verandert er aan het Amerikaanse werkvisumbeleid? De Amerikaanse overheid voert een ingrijpende hervorming van het H1B-visumbeleid door. De aanvraagkosten voor nieuwe visums schieten omhoog van zo’n $1.500 naar een eenmalige bijdrage van maar liefst $100.000. Let wel: dit geldt alleen voor eerste aanvragen; verlengingen blijven buiten schot. De gedachte erachter? Meer kansen voor binnenlands talent. Tegelijkertijd wordt er een alternatief gepresenteerd. Wie zich permanent wil vestigen in de VS, kan kiezen voor een ‘gold card’, mits je een miljoen dollar meebrengt. President Trump has increased the HB1 visa fee to $100,000, which will affect India the most. pic.twitter.com/DSDVvtkeEv — Muhammad Sheikh (@s4iqbal) September 21, 2025 Hoe crypto-bedrijven geraakt worden door de nieuwe regels In de Web3-wereld van de Verenigde Staten speelt internationaal talent een sleutelrol. Ontwikkelaars uit landen als India, China en Oost-Europa vormen het hart van veel Amerikaanse cryptobedrijven. Bedrijven als Coinbase en Consensys zijn stevig afhankelijk van het H1B-visum om dat talent binnen te halen. Door de kostenstijging wordt het voor veel bedrijven ineens een stuk lastiger om buitenlands talent binnen te halen. Vooral kleinere startups, die toch al werken met krappe budgetten, voelen de pijn. Waar andere landen versoepelen om Web3-talent aan te trekken, zet de VS de poort op een kier. Reacties en verschuivingen in de crypto-industrie In de sector groeit de bezorgdheid. Sommige bedrijven onderzoeken of ze hun personeelsbeleid moeten aanpassen: remote werken krijgt hernieuwde aandacht, terwijl anderen uitwijken naar buitenlandse vestigingen zoals Toronto of Lissabon. Voor grote partijen zijn de nieuwe kosten misschien nog te behappen, maar voor kleine blockchainbedrijven en DAOs vormen ze een stevige drempel. Het risico bestaat dat Amerika terrein verliest aan landen die wél inzetten op beter toegankelijk talent. Microsoft advisory for HB1 visa Here key notes: ———- New US travel restriction for #H1B holders: From Sept 21, 2025, re-entry allowed only with $100,000 extra payment on petition. ⚠️ If you’re in the U.S. → Stay. ⚠️ If you’re outside → Return before deadline.… pic.twitter.com/v8iZvZsNIr — TWIST✍ (@itsMGAzam) September 20, 2025 Crypto-talent onder druk: tijd voor nieuw beleid? De recente visumaanpassing laat haarscherp zien hoe afhankelijk de crypto-industrie is van internationale kenniswerkers. In een sector die draait om samenwerking zonder grenzen, kunnen visumregels het verschil maken tussen succes en stilstand. Als de VS haar rol als innovatieleider wil behouden, zal het migratiebeleid beter moeten aansluiten op de realiteit van een geglobaliseerde techsector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Werkvisum Verenigde Staten wordt $100.000 voor nieuwkomers is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.