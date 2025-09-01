What Is The Best Crypto To Buy For Passive Income?

Passive income is one of crypto’s biggest promises — the idea that your tokens can work for you 24/7, generating steady returns while you hold. But not all projects are built to deliver, and in 2025, competition is fiercer than ever. Right now, the spotlight is on BlockchainFX (BFX), Polkadot (DOT), and Polygon (MATIC). Polkadot
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.