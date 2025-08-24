When LUNA/UST crashed, smart money shorted BTC and earned $5.16 million, liquidating ETH and reducing WBTC positions to make a profit of $1.093 million.

PANews reported on August 24th that, according to on-chain analyst Aunt Ai (@ai_9684xtpa), smart money that profited $5.16 million by shorting BTC during the LUNA/UST crash liquidated its ETH and reduced its WBTC holdings an hour ago, selling 1,363 ETH and 30 WBTC (approximately $9.79 million), netting a profit of $1.093 million from this buy-low-sell-high strategy. This smart money had previously profited $7.293 million by bottom-fishing BTC and WBTC, and $4.907 million by bottom-fishing ETH.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.