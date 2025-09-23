The post White House Signals Crypto Market Bill Could Pass This Year appeared first on Coinpedia Fintech News
A White House official said the administration expects a comprehensive crypto market structure bill could become law later this year, with collaboration across the House and Senate. The package would clarify SEC–CFTC jurisdiction, set rules for market integrity and custody, and codify stablecoin oversight, giving clearer pathways for exchanges, brokers, and issuers. Bipartisan momentum and industry outreach are guiding the timeline, with the goal of restoring U.S. leadership, reducing uncertainty for investors, and encouraging responsible innovation under clear federal standards.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.