Why Eric Trump Thinks Bitcoin Will Hit $1 Million

PetroChina bekijkt de inzet van stablecoins bij grensoverschrijdende energiehandel. Daarmee haakt het bedrijf in op China's bredere strategie om de yuan een sterkere internationale positie te geven en minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar. De nieuwe regelgeving in Hong Kong biedt precies de juiste omstandigheden om dit te verkennen. Sinds de invoering van strikte stablecoin-regels in Hong Kong onderzoekt PetroChina hoe yuan-gedekte stablecoins gebruikt kunnen worden voor internationale betalingen. Dat kan de manier waarop olie en gas wereldwijd verhandeld worden volledig veranderen en de yuan een stevigere plek geven in het financiële verkeer. PetroChina en de opkomst van stablecoins in energiehandel De keuze van PetroChina om stablecoins te onderzoeken wijst op een kantelpunt in de energiehandel. Transacties kunnen sneller en goedkoper verlopen dan via oude vertrouwde systemen zoals SWIFT. In Shenzhen draaien al pilots die laten zien dat betalingen binnen enkele seconden afgerond zijn, terwijl traditionele afwikkeling dagen kan kosten. Daarnaast beperkt het gebruik van stablecoins het verlies door wisselkoersen, een voordeel dat in grote energiedeals zwaar weegt. Stablecoins Are Moving Into the Global Mainstream PetroChina Tests Stablecoins PetroChina, one of China's biggest energy companies, is now studying how to use stablecoins for cross-border trade. This comes just after Hong Kong passed a new Stablecoin Law, giving companies a clear… pic.twitter.com/YDNmUST0Jp — 0xquιcκ ‍☠️ ️ (@0xquickk) August 30, 2025 Hong Kong's stablecoin wetgeving als startpunt Per 1 augustus 2025 heeft Hong Kong een nieuw kader voor stablecoins ingevoerd. Uitgevers moeten vanaf nu werken met volledige reserves, een stevig startkapitaal en strikte naleving van anti-witwasregels. Dat maakt de stad aantrekkelijk voor partijen als PetroChina die willen experimenteren met digitale valuta in de internationale handel. Licentieaanvragen zijn sinds de zomer geopend, waardoor bedrijven de kans hebben om hun projecten onder officieel toezicht te starten. Yuan internationalisering en geopolitieke impact Het gebruik van stablecoins past naadloos in de Chinese ambitie om de yuan internationaal meer gewicht te geven. Door yuan-backed stablecoins in te zetten kan PetroChina de dominantie van de Amerikaanse dollar in de energiehandel verminderen. Daarmee gaat het niet alleen om financiële voordelen, maar ook om geopolitieke verschuivingen. Een sterkere yuan geeft landen de mogelijkheid om buiten de dollar om te handelen, wat de machtsverhoudingen in de wereldhandel kan veranderen. PetroChina en stablecoins: tussen innovatie en risico Het onderzoek van PetroChina staat nog aan het begin, maar de potentie is duidelijk. Snellere betalingen, lagere transactiekosten en minder afhankelijkheid van de dollar maken het een aantrekkelijke optie. Of PetroChina daadwerkelijk de stap zet naar structureel gebruik, hangt af van technologische resultaten en politieke beslissingen. Eén ding is zeker: stablecoins zijn uitgegroeid tot een serieuze factor in de toekomst van de energiehandel.