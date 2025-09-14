Why Holding 5,000 PYTH Tokens Could Be Life-Changing

You’re holding just 5,000 PYTH tokens (around $850 right now), a number that might not seem impressive at first. What if that small bag could turn into tens of thousands of dollars during this market cycle? While no one can predict the future, the math and the fundamentals behind PYTH make the possibility hard to
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.