Why This Will Be Crypto’s Longest Bull Run Ever (And What It Means For You)

2025/09/04 22:52
This Will Be Crypto’s Longest Bull Run Ever

I’ve been watching crypto markets for years now. Yesterday, I had a realization that completely changed my perspective. This crypto cycle won’t end in October like many predict.

Instead, we’re entering the longest bull run in crypto history. I’m talking about a cycle that could stretch another year, maybe two. Here’s why I believe this time really is different.

Why Previous Cycles Don’t Apply Anymore

Traditional crypto cycles followed Bitcoin’s halving schedule. The pattern was predictable. Markets would peak roughly 12–18 months after each halving.

But something fundamental has shifted this time.

In the last cycle, altcoins broke their all-time highs 355 days before the cycle ended. We’re already 1,035 days into this current cycle. The previous cycle lasted a total of…

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

DeFi is still largely dominated by Ethereum and its EVM ecosystem.
PANews2025/05/02 09:42
Fidelity: Bitcoin's "ancient supply" that has not moved for more than a decade is growing faster than new daily output

Fidelity: Bitcoin’s “ancient supply” that has not moved for more than a decade is growing faster than new daily output

PANews reported on June 19 that according to CryptoSlate, Fidelity Digital Assets research shows that the growth rate of the "ancient supply" of Bitcoin that has not been moved for
PANews2025/06/19 17:06
5 Explosive Tokens Driving the Frenzy – Why MoonBull is the Best Upcoming Crypto in 2025?

5 Explosive Tokens Driving the Frenzy – Why MoonBull is the Best Upcoming Crypto in 2025?

MoonBull leads 2025’s best upcoming cryptos with its whitelist, staking rewards, and meme power, while Popcat, Degen, Dogs, and Andy add viral momentum.
Andy
ANDY$0.0002-11.89%
DOGS
DOGS$0.0001249-6.23%
Degen
DEGEN$0.003014-6.13%
Blockchainreporter2025/09/05 01:15
