Will Chainlink’s Rapid Growth Boost LINK Token?

Par : Coinstats
2025/08/22 10:28
TokenFi
TOKEN$0.01348-4.19%
Chainlink
LINK$24.82-3.49%
Chainlink has unveiled its new Reserve initiative, witnessing a notable expansion within a fortnight of its launch. The increased assets in the reserve, evidenced by LINK tokens surpassing 150,770, underscore Chainlink’s strategies to fortify the reserve structure.
Continue Reading:Will Chainlink’s Rapid Growth Boost LINK Token?
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

XRP Price Prediction: Investors book $300M profit as hawkish expectation rises ahead of Powell's speech

XRP Price Prediction: Investors book $300M profit as hawkish expectation rises ahead of Powell's speech

XRP fell 3% to $2.85 on Thursday as investors booked over $300 million in profits following hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes from its July meeting.
XRP
XRP$2.8465-2.72%
OpenGPU
OPEN$0.0000000825-5.60%
Partager
Fxstreet2025/08/22 10:00
Partager
BNB hits $883 ATH – Can it break $1K despite THIS hurdle?

BNB hits $883 ATH – Can it break $1K despite THIS hurdle?

BNB saw over $2 billion inflows in August, underscoring massive investor interest
Binance Coin
BNB$848.52-1.76%
Aethir
ATH$0.03294-3.68%
Partager
Coinstats2025/08/22 10:00
Partager
SOL Strategies files Form 40-F registration statement with the U.S. SEC, plans to list on Nasdaq under the ticker “STKE”

SOL Strategies files Form 40-F registration statement with the U.S. SEC, plans to list on Nasdaq under the ticker “STKE”

PANews reported on June 19 that Canadian listed company SOL Strategies Inc (CSE: HODL) submitted a Form 40-F registration statement to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), planning to
SynFutures
F$0.007168-2.87%
U
U$0.01455-16.28%
Solana
SOL$182.64-2.68%
Partager
PANews2025/06/19 12:53
Partager

Actualités tendance

Plus

XRP Price Prediction: Investors book $300M profit as hawkish expectation rises ahead of Powell's speech

BNB hits $883 ATH – Can it break $1K despite THIS hurdle?

SOL Strategies files Form 40-F registration statement with the U.S. SEC, plans to list on Nasdaq under the ticker “STKE”

Trading time: OM flash crash caused nearly 5.5 billion market value to evaporate, and BTC whale behavior was highly similar to the accumulation period in August-September last year

Blockchain Life Week in Dubai: we have never seen this before