Win meer dan 15 ETH met de Little Pepe Giveaway terwijl je deelneemt aan de presale

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De meeste meme coins draaien om een grap die toevallig aanslaat, maar Little Pepe volgt een ander pad. Het project heeft zijn eigen Layer-2 blockchain gebouwd die bliksemsnelle en gratis transacties mogelijk maakt en die investeerders beschermt tegen oplichterspraktijken waar zoveel andere projecten last van hebben. Daar bovenop loopt er een grote giveaway van LILPEPE waarmee deelnemers flinke prijzen in ETH kunnen winnen. Het is een opvallende zet die laat zien dat dit project niet bang is om groots uit te pakken. De presale cijfers liegen niet De cijfers achter de presale spreken voor zich. Inmiddels is er al meer dan $ 25,9 miljoen opgehaald, wat laat zien dat veel mensen vertrouwen hebben in wat hier gebouwd wordt. Zulke bedragen komen alleen binnen wanneer investeerders serieus geloven in de toekomst van een coin. Tijdens de eerste fase werden tokens verkocht voor $ 0,001. Inmiddels zit het project in fase 13 en is de prijs gestegen naar $ 0,0022. Vroege kopers staan nu al op een winst van meer dan 120%. De verwachting is dat de uiteindelijke listing prijs rond de $ 0,003 zal liggen, wat nog steeds groeiruimte geeft. Elke nieuwe fase raakt sneller uitverkocht dan de vorige. Het is een kwestie van vraag en aanbod, want naarmate er minder tokens beschikbaar zijn, neemt de interesse toe. Bovendien is Little Pepe inmiddels toegevoegd aan CoinMarketCap en CoinGecko, wat vaak wordt gezien als teken van echtheid. De Layer 2 technologie van Little Pepe werkt door transacties buiten het mainnet van Ethereum af te traden. Vergelijk het met snelwegen met aparte banen waar je files vermijdt. In plaats van dat elke transactie rechtstreeks op Ethereum wordt verwerkt, bundelt Little Pepe ze samen waardoor het veel sneller en goedkoper kan. Grote giveaway met meer dan 15 ETH prijzen Naast de presale is er de grote giveaway die meer dan 15 ETH verdeelt onder de community. Kopers in fases 12 tot en met 17 maken kans op serieuze prijzen. De grootste koper ontvangt 5 ETH, wat neerkomt op ongeveer $ 12.000. De nummer twee krijgt 3 ETH en de derde plaats 2 ETH. Daarnaast worden er vijftien willekeurige winnaars gekozen die elk 0,5 ETH ontvangen, waardoor ook kleinere investeerders kans maken. Daar houdt het niet op, want er loopt ook nog een aparte giveaway ter waarde van $ 777.000 waaraan alle LILPEPE holders kunnen meedoen. De actie duurt tot het einde van fase 17. Meedoen is makkelijk, want het enige dat nodig is, is het koppelen van een ERC20-wallet, een paar social media acties uitvoeren en LILPEPE tokens kopen. Veiligheid ingebouwd in de blockchain Wat dit project verder onderscheidt, zijn de ingebouwde veiligheidsmaatregelen. Waar andere meme coins vaak slachtoffer worden van rug pulls en trading bots, heeft Little Pepe daar oplossingen voor bedacht. Dankzij sniper-bot bescherming krijgen automatische trading bots geen kans om een nieuwe lancering te misbruiken. Echte investeerders hebben daardoor een eerlijke kans. Daarnaast zijn anti-rug protocollen standaard ingebouwd. Bij nieuwe token lanceringen op hun blockchain, wordt liquiditeit automatisch vastgezet, zodat projectontwikkelaars niet zomaar kunnen verdwijnen met het geld van de community. Daarbovenop zijn de smart contracts van Little Pepe gecontroleerd door CertiK, een bekende onafhankelijke partij op het gebied van blockchain security. Token verdeling zonder belastingen Het token model is duidelijk uitgewerkt. In totaal zijn er 100 miljard tokens, waarvan 26,5% naar presale kopers gaat. Een groot deel, 30%, wordt gereserveerd voor het draaiend houden van de Layer 2 blockchain. Voor staking en beloningen is 13,5% gereserveerd, waardoor holders extra tokens kunnen verdienen door hun bezit vast te zetten. Marketing krijgt 10%, ontwikkeling krijgt een eigen aandeel en nog eens 10% gaat naar liquiditeit zodat trading op exchanges soepel kan verlopen. Het bijzondere is dat Little Pepe geen belasting heft op transacties, terwijl veel meme coins juist kosten rekenen bij koop en verkoop. De superkracht van de community De community speelt een belangrijke rol in de opmars van dit project. Op TikTok gaan video’s viraal en op Telegram groeit de groep snel. Wat opvalt, is dat de ontwikkelaars actief luisteren naar feedback en de community via governance ook echt invloed heeft op de richting van het project. Dit is ongebruikelijk binnen de meme coin sector en zorgt voor meer betrokkenheid. De groei van Little Pepe gaat inmiddels zo hard dat het project qua online zoekvolume en social media aandacht een paar gevestigde namen als Dogecoin en Shiba Inu begint te overtreffen. Voor wie mee wil doen is het proces eenvoudig. Via de officiële website kan met MetaMask of Trust Wallet worden ingelogd en kan met ETH of USDT worden gekocht. De huidige presale prijs staat op $ 0,0022 en de tokens zijn te claimen zodra de presale eindigt. Neem nu deel aan de presale van LILPEPE Website | (X) Twitter | Telegram i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Win meer dan 15 ETH met de Little Pepe Giveaway terwijl je deelneemt aan de presale is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.