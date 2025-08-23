WLFI will be launched on the Ethereum mainnet on September 1st, and early investors will unlock 20%

PANews reported on August 23rd that WLFI announced in a tweet that its token will be launched on the Ethereum mainnet on September 1st. Early adopters (in the $0.015 and $0.05 rounds) will have 20% of their tokens unlocked, with the remaining 80% determined by community voting. Tokens held by the founding team, advisors, and partners will not be unlocked. Trading and the first round of claims will begin at 8:00 PM (UTC+8) on September 1st.
