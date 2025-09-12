Wordt GameStop de volgende MicroStrategy? Enorme BTC aankopen onderweg

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. GameStop maakte onlangs zijn cijfers voor het tweede kwartaal van 2025 bekend. Hierin werd duidelijk dat het platform maar liefst $ 28,6 miljoen aan ongerealiseerde winsten heeft geboekt met Bitcoin. Deze cijfers lijken nu een belangrijke bevestiging van hoe succesvol Bitcoin treasuries kunnen zijn. GameStop heeft recentelijk zijn kwartaalcijfers voor het tweede kwartaal van 2025 naar buiten gebracht. Uit dit rapport werd al snel duidelijk dat GameStop het een stuk beter aan het doen is ten opzichte van vorig jaar. Het aantal verkopen is gestegen van $ 798 miljoen naar $ 972 miljoen. Hierdoor is het inkomen van -$ 22 miljoen naar +$ 66,4 miljoen gegaan. Ook wist GameStop zijn uitgaven voor 2025 flink omlaag te brengen. Deze uitgaven zijn van $ 270,8 miljoen gedaald naar $ 218,8 miljoen. Ondanks dat deze cijfers uiteraard optimistisch zijn voor GameStop, en ook de waarde van zijn aandelen, is het niet direct interessant te noemen voor de cryptomarkt. Maar een van de cijfers die al snel tot het nodige optimisme leidde binnen de crypto community was de ongerealiseerde winst die werd gemaakt met BTC. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's GameStop ervaart $ 28,6 miljoen aan ongerealiseerde winsten met BTC GameStop deed eerder namelijk een aankoop van $ 500 miljoen aan BTC. Over het tweede kwartaal van 2025 is deze treasury naar $ 528,6 miljoen gestegen. Dit betekent dat de ongerealiseerde winst van BTC over het tweede kwartaal met $ 28,6 miljoen was. Hierdoor helpt Bitcoin om de verliezen van GameStop te verkleinen. Het lijkt hierdoor een succesvolle manier te zijn voor bedrijven om zich in te dekken tegen mogelijke negatieve cijfers. ⚡️ JUST IN: GameStop has reported $528.6 million in Bitcoin holdings as part of its $8.7 billion cash position in its Q2 2025 earnings, including $28.6 million in unrealized gains from digital assets. pic.twitter.com/nN1R31TrZo — Crypto Briefing (@Crypto_Briefing) September 9, 2025 GameStop lijkt er met zijn Bitcoin treasury dus voor gekozen te hebben om in de voetsporen van bedrijven zoals MicroStrategy en Tesla te stappen. De aankoop van $ 500 miljoen aan Bitcoin is niet eens heel groot te noemen. Een bedrijf zoals MicroStrategy bezit namelijk $ 71 miljard aan BTC. Toch lijken de cijfers van GameStop te laten zien wat het succes kan zijn van een dergelijke treasury. Het lijkt een bevestiging te zijn van het succes van Bitcoin treasuries, iets wat de populariteit van dit soort investeringen verder omhoog kan helpen. Hoe meer bedrijven zich nu namelijk realiseren dat een Bitcoin treasury kan helpen om eventuele verliezen te dekken of winsten verder uit te breiden, is er een grote kans dat steeds meer bedrijven BTC zullen kopen. Dit zal uiteraard ook bijdragen aan een eventuele crypto bull run voor BTC. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin nieuws: BTC koers stijgt 2,6% Deze Bitcoin koers is over de afgelopen 7 dagen nu met 2,6% gestegen. De koers leek dan ook niet direct beïnvloed te zijn door de cijfers die GameStop naar buiten bracht, want andere populaire crypto wisten over de afgelopen dagen namelijk meer te stijgen dan BTC. Bekende cryptomunten zoals Solane en XRP stegen bijvoorbeeld al meer dan 6%. Bitcoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Toch is BTC recentelijk in staat geweest om zijn waarden rond de $ 114.000 te behouden. Naarmate de institutionele interesse naar Bitcoin toeneemt en het aantal Bitcoin treasuries stijgt, lijkt de Bitcoin koers een optimistische toekomst tegemoet te gaan. Bitcoin blockchain ervaart problemen: Bitcoin Hyper biedt oplossing In deze optimistische fase moet er wel rekening gehouden worden met één belangrijk probleem dat nu voor moeilijkheden kan zorgen als de activiteit op de Bitcoin blockchain toeneemt. De Bitcoin blockchain is namelijk achterhaald te noemen en is niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Hierdoor worden er steeds vaker problemen ervaren zoals hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheden en slechte programmeerbaarheid. Met Bitcoin Hyper is er nu echter een nieuwe crypto op de markt verschenen die hier een einde aan brengt. Dit project zet volledig in op de toekomst van de Bitcoin blockchain. Om deze reden heeft Bitcoin Hyper nu een Layer 2 oplossing gecreëerd voor de Bitcoin blockchain. Deze Layer 2 oplossing brengt een einde aan alle bekende problemen en voorziet gebruikers in plaats daarvan van transactiesnelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Bitcoin Hyper is nu een presale gestart voor zijn native $ HYPER token zodat investeerders een kans hebben om tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Deze presale maakt namelijk gebruik van een stijgende prijsstrategie. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen investeerders ook profiteren van hoge staking beloningen. Op deze manier kunnen winsten al tijdens de presale gemaximaliseerd worden. De presale van dit project bleek al snel een van de beste presales van 2025 te zijn. Deze presale heeft nu namelijk al meer dan $ 15 miljoen aan investeringen opgehaald. Nu de staking beloningen nog altijd hoger zijn dan 70% en de $ HYPER token slechts $ 0,012895 kost, lijkt dit het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Wordt GameStop de volgende MicroStrategy? Enorme BTC aankopen onderweg is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.