World Liberty Financial to Launch Debit Card and App

World Liberty Financial co-founder Zak Folkman revealed at Korea Blockchain Week that a retail app and debit card will launch “very soon.” The app promises Apple Pay integration for USD1 payments, designed to blend peer-to-peer transfers with trading features, “Venmo meets Robinhood.” Folkman stressed WLFI’s commitment to neutrality, confirming the project will not launch its own blockchain but will stay open across all technologies and platforms.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.