Wyoming Launches First State-Issued Stablecoin, FRNT

Wyoming has launched the Frontier Stable Token (FRNT), becoming the first U.S. state to issue its own stablecoin. Backed by USD and short-term U.S. Treasuries, FRNT is now live on seven major blockchains, including Ethereum, Solana, and Polygon. Despite this milestone, the token is not yet available for public trading due to ongoing regulatory challenges. Wyoming aims to lead in digital currency innovation while working through compliance to ensure a safe launch for everyone.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.