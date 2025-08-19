Wyoming launches its first state-level stablecoin, FRNT, which is now available on seven blockchains, including Solana and Arbitrum.

PANews reported on August 19th that Wyoming officially launched the Frontier Stable Token (FRNT), becoming the first US state to issue its own stablecoin, according to Eleanor Terrett. FRNT is backed by US dollars and short-term Treasury bonds and is currently listed on seven blockchains: Ethereum, Solana, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism, and Base. However, due to regulatory hurdles, the token is not yet available to the public.

