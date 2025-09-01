XHunt launches innovative Leaderboard, implementing dual evaluation of “content and chain”

PANews reported on September 1st that XHunt officially announced its partnership with Mantle and Chaineye to launch Hunter Leaderboard, a Web3 content and influence platform. The event also kicked off the inaugural InfluenceFi Hunters Gala, offering a total prize pool of 30,000 MNT (approximately $40,000 USD) to reward original and high-quality creators. The event will support on-chain behavioral analysis and AI-powered content filtering, running from August 29th to September 19th. Powered by XHunt's advanced tweet analysis and anti-brush detection technology, Hunter Leaderboard rewards original creators who bring real value to the community.

