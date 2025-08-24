XRP Activity Climbs, Solana ETF Faces Delay, While BlockDAG Zooms Ahead as Presale Climbs to $380M

Crypto markets are moving in two very different directions this week. XRP is attracting attention as volumes jump, showing traders are still active despite market uncertainty. At the same time, Solana’s ETF applications have been pushed back again, with the SEC extending reviews until mid-October. While older names battle with volatility and regulatory hurdles, BlockDAG
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.